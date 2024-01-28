Появилось видео нападения на журналистку «Известий» на семинаре VIP-коуча

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Известия» опубликовали видео нападения на свою съемочную команду на семинаре, организованном VIP-коучем Инной Тлиашиновой. Корреспондент Наталия Графчикова и оператор пришли снимать сюжет о блогерах на мероприятие «Инна Ленд» в коттедже в подмосковных Химках.

Мы приехали на семинар «Инна Ленд», который проводит Инна Тлиашинова в частном коттедже за высоким забором. Подошли к дому, перед нами открылись ворота, и мы зашли внутрь. В доме шел семинар. Представились журналистами «Известий», в руках у меня был микрофон, — рассказала Графчикова.

Журналист рассказала, что на нее напали, когда она стала снимать обстановку на свой телефон, поскольку у оператора «запотела камера». По ее словам, в этот момент подошли помощники блогера, стали требовать удаления материала. Девушку, по ее словам, повалили на пол и стали бить. В этот момент двое других напали на оператора. После корреспондента вытолкали за дверь без обуви на мороз.

По данным издания, Графчиковой после нападения стало плохо, она просила вызвать полицию и бригаду скорой помощи. В итоге помощникам Тлиашиновой удалось отобрать телефон журналиста и удалить отснятый материал.

Ранее ответственный секретарь совета при председателе Совета Федерации по взаимодействию с институтами гражданского общества, юрист Илья Русяев заявил, что охранники мероприятия VIP-коуча Инны Тлиашиновой в Подмосковье могут быть привлечены к уголовной ответственности за нападение на журналистку «Известий».

Он уточнил, что ситуация подпадает под статью о воспрепятствование законной деятельности журналистов с применением насилия. Юрист пояснил, что по закону о СМИ журналисты имеют право посещать любые организации и предприятия и производить записи.