Появилось видео, как зацепера ударило током на крыше электрички в Москве

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Москве зацепера ударило током на крыше электрички. Судя по опубликованному в Сети видео, инцидент произошел на одном из Московских центральных диаметров. Молодой человек коснулся пантографа, получил разряд током и упал на землю. О состоянии пострадавшего не сообщается.

В июне в Подмосковье на крыше электрички на платформе Луговая Савеловского направления обнаружили тело зацепера. На время работы экстренных служб органов часть поездов была отменена, некоторые электрички ходили по укороченному маршруту.

В мае на станции метро «Белорусская» в Москве нетрезвый мужчина упал на пути и чудом выжил. На помощь ему пришел другой пассажир, который прыгнул на рельсы следом за ним и стал сигнализировать приближающемуся поезду, чтобы тот остановился. Пострадавшего госпитализировали.

В апреле в Санкт-Петербурге на станции метро «Гражданский проспект» 50-летний пассажир упал на рельсы. Ему отрезало часть руки, а также он получил закрытую черепно-мозговую травму. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.