Появились кадры загрязненной реки Сетунь на западе Москвы Прокуратура Москвы начала проверку загрязнения реки Сетунь на западе столицы

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Межрайонная природоохранная прокуратура города Москвы организовала проверку в связи с загрязнением реки Сетунь на западе столицы, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва». В реку сливают неизвестные отходы, похожие на нефтепродукты.

К проверке привлечены специалисты Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы и ГУП «Мосводосток», взяты пробы воды, устанавливается источник загрязнения водного объекта, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

Также ведутся работы по обработке поверхности водного объекта специальными средствами, которые ликвидируют загрязнение. В прокуратуре уточнили, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Россиянам ранее сообщили, что рыбу, выловленную в городских водоемах, нельзя употреблять в пищу. Профессор факультета естественных наук Государственного университета просвещения терапевт Владимир Сапрыкин отметил, что в пруды и реки могут попасть сточные воды или их испарения, в которых содержатся канцерогены. Профессор подчеркнул, организм рыбы склонен накапливать вредные вещества.