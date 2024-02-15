Появились кадры пожара в здании «Известия холла» в Москве

Фото: Екатерина Христова/ТАСС

Telegram-канал SHOT опубликовал два видео с места пожара в здании «Известия холла» в Москве. На кадрах видно, что огонь стремительно распространяется по помещениям.

Вспыхнули ночной клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция». Посетителей заведений экстренно эвакуировали. По данным канала, сотрудники МЧС работают по номеру 1-бис — когда сил двух направленных расчетов уже недостаточно. По словам очевидца, пожарная сигнализация в клубе не сработала.

Информации о пострадавших не поступало, однако один человек не выходит на связь, предварительно, он находится внутри охваченного огнем здания. В тушении пожара задействовано большое количество пожарных, огонь продолжает распространяться. Из-за ЧП перекрыты три полосы из четырех на Тверской улице в сторону Садового кольца и одна полоса в Большом Путинковском переулке.

Ранее стало известно, что площадь пожара, охватившего здание концертной площадки, составляет около 1500 квадратных метров. Возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти. Внутри помещения, находящегося на реконструкции, бушует огонь, с крыши валит черный дым. Пожар начался около пяти утра, причины пока неизвестны.

До этого произошел пожар в ТЦ «Хорошо» на севере Москвы. В торговом центре прорвало трубу с горячей водой, что спровоцировало короткое замыкание с возгоранием на крыше. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади три квадратных метра.