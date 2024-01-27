Появились кадры полыхающего пассажирского автобуса у аэропорта Шереметьево Пассажирский автобус загорелся недалеко от аэропорта Шереметьево

Пассажирский автобус загорелся недалеко от аэропорта Шереметьево, сообщает Telegram-канал Readovka. На кадрах, опубликованных каналом, видно, как из окон стоящего на дороге автомобиля вырываются языки пламени, валит густой дым. Причина возгорания неизвестно, отмечается в публикации. Также неизвестно и о пострадавших.

Накануне пассажирский автобус сообщением Новосибирск — Новокузнецк сгорел в Тогучинском районе. Пассажиры успели покинуть салон. Пожар потушили прибывшие на место ЧП четверо спасателей, было задействовано две единицы техники. Люди были вынуждены продолжить путь пешком. На опубликованных кадрах видно, что покинувшие горящий автобус люди идут по заснеженному полю.

В декабре на северо-востоке Москвы, в Бибирево, загорелся электробус. Предположительно, это случилось во время зарядки его аккумуляторов. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки. Обошлось без пострадавших.

До этого водителю и пассажирам пришлось тушить загоревшийся автобус в центре Сочи. Возгорание началось в моторном отсеке. Инцидент произошел на улице Егорова рядом с остановкой «Ривьера». Также обошлось без пострадавших.