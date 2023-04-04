«Потепление сходит на нет»: синоптик о московской погоде 4 апреля Синоптик рассказал о том, что потепление начнет сходить на нет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во вторник, 4 апреля, в Москве потепление начнет сходить на нет, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура составит 10 градусов тепла, в столице пройдут дожди.

Во вторник в столице потепление начнет сходить на нет. Таким образом столбик термометра остановится на отметке в 10 градусов тепла. В то же время в Москву придет достаточно сильный ветер, а давление начнет расти и превысит норму на 14–16 мм ртутного столба. Также ожидаются кратковременные осадки, — заявил Шувалов.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сказал, что выходные в Москве будут дождливыми. По его словам, температура будет держаться на отметке в 8–10 градусов. Шувалов добавил, что давление будет колебаться от 740 до 745 мм ртутного столб.

Москву в апреле ожидают арктические вторжения, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, температура воздуха в этом месяце все равно останется в пределах климатической нормы, так как в другие дни в столице тепло.