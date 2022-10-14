«Последний хороший уик-энд»: синоптик дал прогноз на предстоящие выходные Метеоролог Шувалов заявил, что москвичей ждут последние теплые выходные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Москву и Подмосковье ожидает «последний» хороший уик-энд, об этом в беседе с NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Синоптик отметил, что несмотря на достаточно пасмурную погоду, облачность позволит повысить среднесуточную температуру в городе на несколько градусов.

Нас ожидает «последний» хороший уик-энд в Москве и Подмосковье. Столичный регион переходит на теплую сторону антициклона, и юго-западные подтоки повысят температуру в городе на несколько градусов. Так что, мы ожидаем среднесуточную температуру в районе 12-13 градусов. В то же время будет достаточно пасмурно, но при этом из-за облачности у нас также подрастут ночные температуры, и практически не будет заморозков, — заявил Шувалов.

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