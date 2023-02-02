«Последние дни до похолодания»: синоптик о столичной погоде перед выходными Синоптик Шувалов заявил, что до похолодания в Москве осталось несколько дней

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве через несколько дней начнется похолодание, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в четверг, 2 февраля, и в пятницу, 3 февраля, в столице ожидается нулевая температура.

В Москве наступают последние дни до похолодания. Так в четверг и пятницу в городе будет стоять нулевая температура. Правда с незначительными, но осадками в виде мокрого снега, а местами и дождя. Также ожидается небольшой рост атмосферного давления, — заявил Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал, что февраль в Центральной России будет сравнительно теплым для этой части страны, несмотря на то что после Нового года там наблюдалась экстремально холодная погода. При этом он не исключил появление «волн холода» в марте.