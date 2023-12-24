Погода и магнитные бури в Москве сегодня, 24 декабря: чего ждать завтра Синоптик Позднякова: в Москву на следующей неделе придет похолодание

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Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с NEWS.ru заявила, что в российской столице сегодня ожидается похолодание из-за северного ветра, который принесет холодный воздух с Арктики. Какая погода будет завтра в Москве и Подмосковье, что с магнитными бурями и давлением?

Погода в Москве и Подмосковье 24 и 25 декабря

По словам Поздняковой, преобладающий в Москве южный ветер резко сменится на северный и северо-западный, поэтому в регион придет похолодание.

«В ночные часы столбики термометров опустятся от минус 2 до минус 7 градусов. Дневная температура в понедельник, 25 декабря, также составит 3–7 градусов мороза, во вторник, 26 декабря, будет на пару градусов теплее. Прогнозируется от 0 до минус 5 градусов», — объяснила метеоролог.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале рассказал, что в российской столице сегодня будет небольшой снег, гололедица, а давление будет немного ниже нормы.

«Небольшой снег, гололедица, и от 0 до минус 2 градусов. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 730 мм ртутного столба, что ниже нормы», — сообщил синоптик.

По данным центра «Фобос», в Москве 24 декабря ожидается переменная облачность. Днем — от 0 до минус 2 градусов. Ветер юго-западный, умеренный. Давление заметно ниже нормы.

25 декабря в течение суток на фоне пониженного давления будет переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью — минус 10–12 градусов. Днем — минус 1–3 градуса. Ветер южный, умеренный.

В Подмосковье 24 декабря прогнозируется переменная облачность. Днем — минус 2–4 градуса. Ветер южный, умеренный. Давление заметно ниже нормы.

25 декабря в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег и возможен туман. Ночью — минус 12–14 градусов. Днем — минус 2–4 градуса. Ветер южный, умеренный.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно про магнитные бури 24 и 25 декабря

По данным, опубликованным на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 24 декабря, магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. Вероятность возникновения магнитной бури составляется 5%.

Портал my-calend сообщает, что магнитная буря завтра, 25 декабря, будет находиться на уровне 2 баллов, что является слабым показателем. По данным ученых лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, вероятность сильных геомагнитных колебаний 25 декабря составляет всего 1%.

Что советуют делать медики в период магнитных бурь

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов в разговоре с NEWS.ru рассказал, что во время геомагнитных возмущений стоит снизить ритм жизни, больше отдыхать и избегать нервозных ситуаций.

«В период магнитной бури увеличивается вязкость крови, что ведет к целому ряду негативных последствий: снижается мощность сердечных сокращений, кровоснабжение сосудов, уровень кислорода в крови. В результате кислорода не хватает клеткам и органам, сужаются сосуды. При этом увеличивается кровоток в сердце, повышаются сердцебиение, артериальное давление и уровень холестерина, появляются аритмия и стенокардия», — отметил врач.

Также Умнов советует увеличить время сна, в течение дня несколько раз выйти на свежий воздух и сильно не перегружать свой организм во время тренировок.

Врач Екатерина Курбатова считает, что резкая смена погоды влияет на здоровье некоторых людей, но это не заболевание, а лишь реакция организма. По ее словам, релаксация, физические активности, теплые ванны и комфортная температура в помещении помогут в борьбе с метеозависимостью.

«Важно также заметить, что влияние погоды на организм может быть индивидуальным, поэтому каждый человек должен найти свои собственные способы справиться с метеозависимостью. В целом самое важное при метеозависимости — это быть внимательным к своему организму и предпринимать действия для облегчения симптомов при смене погоды», — подчеркнула Курбатова.

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