Подозреваемого в убийстве 2002 года ученого отпустили из-под стражи Суд в Москве отпустил из СИЗО гидролога, которого нейросеть посчитала убийцей

Фото: t.me/moscowcourts

Замоскворецкий районный суд города Москвы изменил меру пресечения ученому-гидрологу Александру Цветкову, обвиняемому в убийстве 20-летней давности. Его освободили из-под стражи, передает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции. В СИЗО он провел более полугода.

Ранее он был задержан в аэропорту из-за схожести с фотороботом убийцы. Цветкова Александра Игоревича освободили из-под стражи в зале суда, изменив меру пресечения на запрет определенных действий, — сообщили в судебной пресс-службе.

Недавно разобраться в деле Цветкова поручил президент России Владимир Путин после жалобы правозащитницы и журналистки Евы Меркачевой на Совете по развитию гражданского общества и правам человека. Она отметила, что мужчину задержали, поскольку искусственный интеллект решил, что составленный в 2003 году фоторобот на 55% похож на портрет исследователя.

Глава отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по СВАО Алексей Бондарев рассказал, что преступления были совершены в августе 2002 года в Новой Москве и Северо-Восточном административном округе столицы. По его словам, причинами убийств были не только бытовые и личные неприязненные отношения, но и корыстные побуждения.