Площадь пожара в здании «Известия холла» в Москве достигла 1500 «квадратов»

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Площадь пожара, охватившего здание «Известия холла» на Пушкинской площади в центре Москвы, составляет около 1500 кв. метров, сообщила пресс-служба МЧС. Там отметили, что пожару присвоен третий ранг сложности из пяти.

На Пушкинской площади произошло загорание в административном здании, находящемся на реконструкции. Предварительно, площадь пожара — 1500 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Дальнейшая информация уточняется, — заявили в ведомстве.

Ранее здание «Известия холла» на Пушкинской площади в Москве загорелось. Внутри постройки бушует огонь, а с крыши валит густой черный дым. На место происшествия прибыло несколько машин МЧС. Информации о пострадавших нет.

До этого в ТЦ «Хорошо» на севере Москвы произошел пожар. В торговом центре прорвало трубу с горячей водой, что спровоцировало короткое замыкание с возгоранием на крыше. Пожарные ликвидировали открытое горение на площади три квадратных метра.

Кроме того, сильный огонь вспыхнул в жилом 11-этажном доме в Анапе вечером 13 февраля. Как сообщило МЧС, на площади 1000 квадратных метров загорелась мансарда. Спасатели эвакуировали 440 человек, в том числе 112 детей, пострадал один человек — лифтер, который в момент возгорания был на чердаке.