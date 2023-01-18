«Плавать будем не только в проруби»: синоптик о погоде в крещенскую ночь Синоптик Шувалов заявил, что в крещенскую ночь в Москве будет плюсовая температура

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крещенские купания

В ночь на 19 января в Москве будет до пяти градусов тепла, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, это приведет к обильному таянию снега.

По поводу крещенской ночи могу сказать следующее: «Плавать будем не только в проруби». Так как столбик термометра встанет на отметке в пять градусов тепла, что, несомненно, приведет к таянию льдов и снега, и обеспечит нам локальную, московскую акваторию. Хорошо, что хоть осадков не ожидается, — заявил Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что вторая половина января и февраль в Центральной России будут сравнительно теплыми для этой части страны, несмотря на то, что после Нового года там наблюдалась экстремально холодная погода. При этом он не исключил появление «волн холода» в марте.