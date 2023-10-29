Пилот «Джеймс» из Лондона развел москвичку на деньги, пообещав подарок SHOT: иностранец лишил москвичку 75 тысяч рублей, пообещав подарок из Лондона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Москвы попалась на уловку мошенника и лишилась 75 тысяч рублей, оплатив доставку подарка от возлюбленного из-за границы, передает Telegram-канал SHOT. По его информации, мужчина втерся в доверие женщины, представившись Джеймсом из Лондона, хотя на самом деле его звали Мухаммед Мубарак.

Как передает SHOT, 45-летняя жительница столичного района Ясенево познакомилась с мужчиной в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он заявил, что живет в Берлине и работает пилотом в Лондоне. В какой-то день «Джеймс» сообщил, что у него день рождения, и в честь этого события он хочет отправить возлюбленной роскошный подарок — брендовую сумку, часы и ювелирные украшения, попросив москвичку оплатить доставку из Лондона. Она отправила деньги и не заметила, что получателем значился некий Мухаммед Мубарак. После перевода женщина осознала, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию.

Ранее аферистка под видом туроператора выманила у актера из сериала «Интерны» Романа Хана 167 тысяч рублей. Как сообщал Telegram-канал Baza, артист нашел группу по продаже путевок в соцсети «ВКонтакте» и стал жертвой мошенницы, которая представилась менеджером по туризму. Он договорился с ней о покупке тура и выслал деньги, после чего она перестала выходить на связь. Сейчас мошенницу разыскивает полиция.