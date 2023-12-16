Пенсионерки натравили на электриков полицию из-за прямой линии с Путиным

Фото: kremlin.ru

В подмосковном Одинцово пенсионерки обозвали электриков ЖЭКа украинскими диверсантами и заявили на них в полицию, сообщает Telegram-канал Mash. Пожилые женщины разозлились из-за того, что ремонтники помешали им посмотреть «Итоги года с Владимиром Путиным».

Рабочие начали ремонтировать электросети в жилом доме на улице Маршала Бирюзова перед прямой линией с президентом 14 декабря. Но работы помешали двум пенсионеркам посмотреть трансляцию. Женщины вышли на площадку, чтобы проверить щитки, и обнаружили электриков.

На возмущение женщин те ответили, что им нужно выполнить свою работу. Пенсионерок их ответ не устроил: они обозвали рабочих украинскими диверсантами и пожаловались на них в полицию. Стражи правопорядка проводят проверку.

Ранее сообщалось, что пассажирка такси донесла на водителя после разговора на тему военной операции на Украине. Женщина написала заявление в полицию, в котором указала, что таксист своими высказываниями дискредитировал российскую армию. Она назвала поведение мужчины недопустимым и заявила, что он может быть потенциальным террористом.

До этого стало известно, что пассажирка электрички Таганрог — Ростов-на-Дону пожаловалась в полицию на попутчика, который критиковал политику властей и действия президента РФ Владимира Путина из-за СВО на Украине. Силовики установили личность пассажира, им оказался 70-летний житель Батайска. Ему грозит административная статья о дискредитации российской армии.