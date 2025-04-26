Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 апреля, фото и видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша и Диндин

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова делится кадрами из жизни панды Катюши и ее родителей Диндин и Жуи. Что нового в жизни самых популярных животных Москвы 26 февраля?

Последние новости о панде Катюше 26 апреля, новые возможности

Акулова опубликовала видео, в котором панда Катюша лениво переваливается на лежанке. Теперь она живет самостоятельно, без мамы Диндин, которая стала проявлять признаки территориальной агрессии.

«А есть и плюсик в жизни без взрослых — никто теперь не будит рано по утрам», — прокомментировала директор зоопарка.

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Такую точку зрения поддержали читатели Акуловой.

«Хочу — пряники ем, хочу — халву. Хочу — на правом боку лежу, хочу — на левом, хочу — вниз головой повишу. А поактивничаю — дядь Игорь вкусняшку принесет», — комментируют пользователи Telegram.

«Сладкая пухляшка-очаровашка теперь сама себе режиссер. Любимые неповторимые ушки», — умиляются поклонники панды Катюши.

Как кокетничает панда Катюша

Акулова часто использует свой блог, чтобы от имени Катюши общаться с поклонниками родившейся в России панды.

«У меня правда красивый хвостик?» — как бы задает вопрос панда, которая на фото показывает свой небольшой белый хвост.

«Самый-самый, наша девочка», — заверяют ее поклонники в комментариях Telegram.

«Никто не гоняет, подзатыльников не дает. Хозяйка положения. Можно и хвостиком покрутить», — смеются читатели.

Как панда Катюша живет в вольере в одиночестве

Директор зоопарка показала, как Катюша осваивается с самостоятельной жизнью в собственном вольере. Панда на видео исследует доступные зоны в вольере, развлекается с подвешенной игрушкой и выпрашивает еду.

«Прошлась такая вся, вызвала колокольчиком лакея, он, редиска, ничего не дал, и Катюша обиженкой гордо ушла», — прокомментировала Акулова.

Поклонники Катюши сразу определили, что молодая панда не привыкла быть одна.

«Да! Игорь обидел, не дал вкусняшек, а ведь я так жалобно просила. Бессердечный, меня мама бросила, а он не принес ничего», — переживают за Катюшу поклонники.

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