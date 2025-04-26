Директор Московского зоопарка Светлана Акулова делится кадрами из жизни панды Катюши и ее родителей Диндин и Жуи. Что нового в жизни самых популярных животных Москвы 26 февраля?
Последние новости о панде Катюше 26 апреля, новые возможности
Акулова опубликовала видео, в котором панда Катюша лениво переваливается на лежанке. Теперь она живет самостоятельно, без мамы Диндин, которая стала проявлять признаки территориальной агрессии.
«А есть и плюсик в жизни без взрослых — никто теперь не будит рано по утрам», — прокомментировала директор зоопарка.
Такую точку зрения поддержали читатели Акуловой.
«Хочу — пряники ем, хочу — халву. Хочу — на правом боку лежу, хочу — на левом, хочу — вниз головой повишу. А поактивничаю — дядь Игорь вкусняшку принесет», — комментируют пользователи Telegram.
«Сладкая пухляшка-очаровашка теперь сама себе режиссер. Любимые неповторимые ушки», — умиляются поклонники панды Катюши.
Как кокетничает панда Катюша
Акулова часто использует свой блог, чтобы от имени Катюши общаться с поклонниками родившейся в России панды.
«У меня правда красивый хвостик?» — как бы задает вопрос панда, которая на фото показывает свой небольшой белый хвост.
«Самый-самый, наша девочка», — заверяют ее поклонники в комментариях Telegram.
«Никто не гоняет, подзатыльников не дает. Хозяйка положения. Можно и хвостиком покрутить», — смеются читатели.
Как панда Катюша живет в вольере в одиночестве
Директор зоопарка показала, как Катюша осваивается с самостоятельной жизнью в собственном вольере. Панда на видео исследует доступные зоны в вольере, развлекается с подвешенной игрушкой и выпрашивает еду.
«Прошлась такая вся, вызвала колокольчиком лакея, он, редиска, ничего не дал, и Катюша обиженкой гордо ушла», — прокомментировала Акулова.
Поклонники Катюши сразу определили, что молодая панда не привыкла быть одна.
«Да! Игорь обидел, не дал вкусняшек, а ведь я так жалобно просила. Бессердечный, меня мама бросила, а он не принес ничего», — переживают за Катюшу поклонники.
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