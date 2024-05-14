Панда Катюша провела ревизию под конструкциями в вольере Акулова опубликовала видео с пандой Катюшей, лазающей под конструкциями

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Катюша

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале видео с пандой Катюшей, которая лазает под деревянными конструкциями своего вольера. В подписи к новым кадрам Акулова шутит, что мама панда не могла туда пробраться, а Катюша «проверит все лазейки».

Ну все! Держите меня! Все прибрали под конструкциями? Мама туда не могла залезть, а Катюша проверит все лазейки, — говорится в подписи.

Ранее Акулова разместила видео, где Катюша пробует на вкус съедобный подарок в виде цветка из бамбука и морковки. На видео медвежонок скромно получает подарок и отворачивается от камеры, помахивая лапкой. После этого малышка продегустировала листья бамбука, из которого сделан цветок.

На одном из предыдущих видео Катюша продемонстрировала свою ловкость. В ролике обитательница вольера первый раз прошла по бетонному дереву, сама развернулась на нем и смогла слезть без посторонней помощи. На следующий день панда не захотела выходить на улицу.

До этого из-за ухудшения погодных условий в Москве панду Катюшу из столичного зоопарка не выпустили в уличный вольер, свежий снег малышка все же увидела. Катюша познакомилась с маленькой снежной бабой, заботливо слепленной работниками. Панда аккуратно трогала мини-снегурочку с цветочком, но одно неловкое движение разрушило всю конструкцию.