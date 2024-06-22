Панда Катюша попыталась привлечь внимание сонной мамы и попала на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Панда Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в своем Telegram-канале новое видео с пандой Катюшей и ее мамой Диндин. На кадрах видно, как животные сидят на бревнышках: мама расположилась у стенки, а малышка — перед ней. При этом Катюша всячески пытается привлечь внимание сонной Диндин.

Привет от Катюши, — подписала видео Акулова.

Комментаторы отметили, что, судя по всему, ночь выдалась бессонной из-за того, что малышка резвилась и не давала спать Диндин. Некоторые подчеркнули, что у мамы-панды нет покоя «ни днем ни ночью».

Нарезвилась ночью, а теперь отдыхает вместе с невыспавшейся мамочкой, — написала одна из подписчиц.

Ранее панды из Московского зоопарка собрались на семейный завтрак. Сначала Диндин порадовали сочным бамбуком. Она сидела на деревянных брусьях, наслаждаясь завтраком на свежем воздухе. Панда Жуи, отец Катюши, решил спрятаться в углу вольера, чтобы не делиться с кем-либо своим лакомством. Ему достался гигантский росток бамбука.

До этого Катюша сыграла с мамой в догонялки в уличном вольере Московского зоопарка. В минутном ролике можно увидеть, как животные бегают друг за другом у деревянной горки. Диндин попыталась догнать Катюшу, но бамбуковый медвежонок постоянно убегал. Подписчики Акуловой отметили, что Катюша действительно стала уже достаточно быстрой и ловкой, поэтому Диндин тяжело за ней угнаться.