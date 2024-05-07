Падишах-экстремист: подросток-мигрант угрожал вырезать семью одноклассницы

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Следственный комитет начал разбирательство в отношении 17-летнего подростка из Таджикистана, который долгое время угрожал однокласснице, а до этого пытался ее изнасиловать. На дело обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин и потребовал предоставить ему доклад о ходе расследования. О подробностях дела читайте в материале NEWS.ru.

Падишах камней

Предать огласке этот случай смог автор Telegram-канала Zergulio Сергей Колясников. Он же опубликовал скрины канала школьника, который тот назвал «Падишах камней». В канале нашлись фотоснимки, прославляющие террористические символы. На одном из них школьник показывает пресс со свастикой. При этом там же была символика ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), уточняет Telegram-канал Baza.

Колясников является сотрудником Президентской академии и главой собственной школы по подготовке к внутригосударственным и международным экзаменам. Именно к нему обратилась мать пострадавшей девочки.

«Сегодня ночью мама моей ученицы, учащейся в девятом классе гимназии <...>, звонила в слезах с просьбой проконсультироваться с правильными шагами для решения следующей проблемы. Ее одноклассник уроженец Таджикистана <...> предпринял попытку сексуального домогательства до нее, которую смог предотвратить ее младший брат, учащийся в восьмом классе. После чего, озлобившись, этот товарищ через знакомых нашел контакт её брата, угрожая расправой над всей семьей», — пересказывает Колясников.

Также, ссылаясь на учеников гимназии, Колясников рассказал, что подозреваемый говорил о готовности совершить теракт в школе. Известно, что мигрант жил в России с 2018 года.

Отвергла — значит «проститутка»

Baza пишет, что мигрант предлагал девушке встречаться, но после отказа начал публично оскорблять ее. В своем канале он заявил, что несостоявшаяся пассия оказывает интимные услуги за деньги. Девочка увидела запись и вызвала одноклассника на разговор. С собой она взяла брата. Беседа не задалась и закончилась тем, что обидчик распылили перцовку в лицо однокласснице и ее брату.

После этого молодой человек начал угрожать через третьи лица. Он писал подругам девушки.

«Дай мне номер этого <...>. Его семейство извиняться будет за это. Я их вырежу всех. Пусть она отпишет мне», — писал подросток.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Я уже уехал из страны»

Подросток изменил название канала на «По кайфу» и утверждает в публикации от 6 мая, что успел уехать из страны. Предыдущие записи были удалены. На аватар поставлено фото кулака с разогнутым средним пальцем.

»[Зачем] пришли сюда? Из-за вас канал снесли. [К черту] шли отсюда. Я уже уехал из страны», — написал подросток.

Колясников уверен, что на родине молодому человеку тоже не будут рады. Его публичные высказывания в Таджикистане вряд ли примут с согласием.

«В личку пишут, что [школьник] срочно выехал в родной Таджикистан. Интересно, как спецслужбы Таджикистана отреагируют на милые шутки на тему терактов? Будет ли он и дальше в своем канале фотографировать одноклассников на фоне рисунков террористической тематики?» — задается вопросом Колясников.

На самом деле из страны подросток не уехал. Он задержан. Школьник во время допроса сообщил, что в минувшем году заинтересовался темой конфликта на Ближнем Востоке и начал искать тематические чаты в Telegram. Так он попал в несколько групп. Сейчас правоохранители изучают группы и чаты, в которых он состоял. Судя по всему, его пытались завербовать члены экстремистских групп. Также подросток заинтересовался личностью Усамы Бен Ладена и терактами 11 сентября — картинку с башнями близнецами он даже перерисовал к себе в блокнот.

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