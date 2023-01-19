Пациентка загорелась прямо во время операции в НИИ имени Склифосовского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пациентка загорелась на операционном столе в НИИ имени Склифосовского, сообщает Telegram-канал Baza. В результате пострадавшая получила сильные ожоги. Родственники девушки сообщили, что врачи не стали извиняться перед ней. В больнице посчитали, что ожоги, полученные россиянкой — поверхностные, а масштаб травм она преувеличивает.

Как указали в источнике, девушка поступила в больницу 8 декабря с переломом плеча. Врачи должны были поставить пластину в поврежденный участок тела. Девушке вкололи обезболивающее, она заснула, а позже проснулась от резкой боли. Придя в себя пациентка поняла, что она горит.

Девушка начала кричать, а проводившие операцию медики тушить пожар. На фотоснимках, опубликованных в Telegram, можно заметить следы от ожогов на спине россиянки. Врачи попытались замять произошедшее: они просили девушку не делать фотографии полученных травм, а позже перевели ее в палату для лечения последствий пожара.

Супругу девушки врачи рассказали, что пламя могло вспыхнуть из-за короткого замыкания в оборудовании. Белье, на котором лежала пациентка, было пропитано антисептиком и загорелось мгновенно. Кроме нее также пострадал хирург, проводивший операцию — ему обожгло руки.

Россиянку выписали 31 декабря, но она продолжает ходить на перевязки в больницу. По словам врачей, ожоги будут заживать около года. Больше всего девушка переживает за сломанную руку, которая была повреждена до инцидента с пожаром, однако произошедшее усугубило ситуацию с ее здоровьем.

Пострадавшая планирует подать на медиков в суд. Помимо претензий со стороны пациентки в больнице пройдет проверка от СК.

Хирург Александр Ирхин ранее рассказал, что подмосковные хирурги спасли пациентку с гангреной переднего отдела стопы, которая была госпитализирована в отделение гнойной хирургии мытищинской больницы. Женщина пыталась вылечить ногу в частных клиниках, однако это не привело к положительному результату и ее состояние ухудшилось, после чего ее госпитализировали. По словам хирурга, было принято решение срочно ампутировать передний отдел стопы. Некротический процесс не купировался, однако удалось сохранить опорную функцию конечности.