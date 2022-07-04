«Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве сменится на «желтый» Гидрометцентр предупредил москвичей об угрозе града, пожаров и сильного ветра 5 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дождь в Москве

Синоптики предупредили москвичей о «желтом» уровне погодной опасности на фоне грозы и града. В сообщении Гидрометцентра России указано, что атмосферные явления могут пройти с 15:00 до 21:00 по московскому времени. При этом в указанный временной промежуток порывы ветра достигнут 17 м/c. Сотрудники Гидрометцентра также спрогнозировали четвертый (высокий) класс пожарной опасности. Ранее синоптики объявили «оранжевый» уровень погодной опасности 4 июля из-за вернувшийся в город жары.

Местами град, период предупреждения — с 15:00 5 июля до 21:00 5 июля. Местами гроза, период предупреждения — с 15:00 5 июля до 21:00 5 июля. Ветер, период предупреждения — с 15:00 5 июля до 21:00 5 июля. При грозе порывы ветра до 17 м/с. Четвертый класс пожарной опасности, период предупреждения — до 13:00 6 июля, — сказано в сообщении.

Синоптик Александр Синенков сообщил, что 4 и 5 июля в Москве ожидается теплая солнечная погода, однако ближе к вечеру в некоторых областях возможно появление грозовых дождей. Он уточнил, что в столице и Московской области воздух прогреется до 30 градусов тепла.

До этого синоптик Марина Макарова рассказала об июльской погоде в Москве. По ее словам, в июле в столице температура воздуха превысит климатическую норму на 1–1,5 градуса. При этом осадков выпадет меньше нормы, отметила она. Макарова также предупредила москвичей о скорых дождях.