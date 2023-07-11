Опубликованы фото подозреваемых в скальпировании жителя Электростали

Фото: НАК

Telegram-канал Mash опубликовал фото мужчин, подозреваемых в нападении на 19-летнего жителя Обнинска, которому срезали зеленый ирокез вместе с кожей головы. По данным канала, в совершении преступления подозревается 24-летний уроженец Коми Илья Т. и гражданин Таджикистана Зафар Р.

Илья. Т был задержан в день нападения, Зафара Р. сотрудники полиции схватили в пригороде Обнинска.

Ранее сообщалось, что вечером 11 июля в Электростали мигранты сняли с 19-летнего юноши скальп из-за ирокеза, окрашенного в зеленый цвет. Конфликт вспыхнул после того, как молодой человек подошел к компании незнакомых людей и попросил закурить.

Адвокат Леонид Исаев сообщил NEWS.ru, что нападавшим может грозить до 12 лет лишения свободы по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Он считает, что необходимо вернуть минимальный порог наказания за данное преступление, до марта 2011 года составлявшего пять лет тюрьмы. Сейчас же, по словам юриста, за такое деяние могут дать и два, и три года заключения.

Пострадавший дал интервью в больнице, в котором сообщил, что чувствует себя удовлетворительно и ждет вердикта врачей. В палату к юноше допустили мать и подругу, а также правозащитников из движения «Сорок сороков», которые привезли ему еду и воду.