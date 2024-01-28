Опубликовано видео падения легковушки с моста в Москве

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Telegram-канал «112» опубликовал видео момента падения иномарки с моста на юго-востоке Москвы. На кадрах видно, что водитель пытался увернуться от поворачивающего такси, но не справился с управлением.

В итоге легковушка перевернулась во время падения и приземлилась крышей на асфальт. Примечательно, что водитель отделался лишь ушибами.

Происшествие случилось накануне вечером. Автомобиль упал с моста на проспекте Андропова на проезжую часть по улице Трофимова. Водителю не потребовалась госпитализация, врачи оказали ему помощь на месте.

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