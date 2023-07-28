Опубликовано видео конфликта сенатора Долгова с мужчиной в «Лужниках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конфликт между сенатором Константином Долговым и мужчиной, провожавшим деда на футбольный матч в «Лужниках», попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Baza. По его информации, перепалка произошла перед финалом Кубка России 11 июня, когда внук посадил дедушку в гольфкар для VIP, где в это время сидел Долгов с сыном.

Не стыдно? Напал на сенатора неприкосновенного, а дальше что? — говорит один из участников конфликта на видео.

По словам внука, парламентарий и его сын начали возмущаться, что к ним гольфкар посадили обычных людей. Baza пишет, что после этого между ним и сенатором завязалась драка. При этом Долгов утверждал, что именно мужчина первым напал на него и избил вместе с сыном.

Впоследствии, согласно данным канала, на мужчину завели дело об умышленном причинении легкого и среднего вреда здоровью. По его данным, следователи установили, что он сломал сенатору нос, а его сыну — лобный отросток верхней челюсти.

Инцидент произошел перед матчем ЦСКА — «Краснодар» финала Кубка России, который состоялся в «Лужниках» 11 июня. «Армейцы» одержали победу по пенальти со счетом 6:5, впервые за 10 лет завоевав Кубок России, доставшийся столичной команде в восьмой раз.