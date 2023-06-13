Момент смертельного приземления медиаменеджера на парашюте попал на видео Медиаменеджер Сергей Цыганов умер в результате прыжка с парашютом под Москвой

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Бывший владелец радиостанций «Европа + Рязань» и «Русское радио — Рязань» Сергей Цыганов погиб во время прыжка с парашютом в прошедшие выходные. Telegram-канал «Рязинформбюро» опубликовал видео с моментом падения медиаменеджера.

На видео видно, как мужчина жестко приземляется на поле, а очевидцы просят срочно подойти к месту падения врача.

Как пишет Telegram-канал SHOT, ЧП произошло на аэродроме Коробчеево. 51-летний предприниматель прыгнул с Ми-8. На высоте 60 метров он неудачно развернулся и на большой скорости полетел вниз.

По данным Telegram-канала Mash, мужчину экстренно госпитализировали с закрытыми переломами обеих бедренных костей, но медики не смогли его спасти.

Знакомые медиаменеджера описывали его как опытного парашютиста.

В марте житель Москвы подал в суд на аэроклуб, где должен был прыгать с парашютом. В октябре прошлого года несовершеннолетний сын подарил отцу сертификат на прыжок с парашютом. Подарок стоил 26 тысяч рублей, но отец, взвесив все риски, решил не прыгать и вернуть деньги. Компания оказалась должна мужчине 42 тысячи рублей.