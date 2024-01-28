Около 500 человек эвакуировали из «Красного Октября» в Москве

Из здания дворца культуры «Красный Октябрь» в Москве эвакуировали около 400-500 человек, сообщает «360». По информации издания, в ДК произошло замыкание кабеля в подвале без последующего горения.

Спасатели уже прибыли к дому 7 по улице Вишневой. Сейчас обстановка спокойная. К зданию также прибыли медики.

Ранее МЧС сообщило о пожаре в театре Сатиры по адресу Триумфальная площадь, д. 2, в Москве. По прибытии пожарно-спасательных подразделений из-под кровли здания валил дым. По информации Telegram-каналов, возгорание произошло в ходе замены покрытия купола театра. Согласно предварительным данным, там могут находиться до 10 рабочих.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали 50 человек. Площадь пожара в театре Сатиры возросла до 350 квадратных метров. При этом тушение пожара осложняется конструктивными особенностями здания театра, выход на кровлю ограничен.

Очевидцы публиковали фото с места присшествия. По предварительным данным, пострадавших в результате возгорания нет. Для ликвидации пожара были задействованы 14 единиц техники и 62 человека личного состава. Здание было построено в 1911 году, изначально в нем располагался цирк.