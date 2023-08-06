Ограбление микрокредитной организации в Москве попало на видео Закредитованный москвич признал вину в нападении на офис МФО с пистолетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве задержали мужчину, который пришел в офис микрофинансовой организации и угрожал сотрудницам предметом, похожим на пистолет, передает прокуратура столицы в Telegram. Злоумышленник забрал из кассы 19,5 тысяч рублей и скрылся. Позже он был задержан и дал признательные показания, поясняя, что пошел на преступление из-за долгов.

В офис микрокрединой организации на Рязанском проспекте вошел 46-летний злоумышленник и, угрожая сотрудницам организации предметом, похожим на пистолет, потребовал отдать ему все деньги. Опасаясь за свою жизнь, девушки отдали нападавшему 19,5 тысяч рублей, а злоумышленник с похищенным с места совершения преступления скрылся, — сообщили в прокуратуре.

Задержанного заключили под стражу, ему инкриминируют статью о совершении разбоя.

В конце июля в городе Гусь-Хрустальном Владимирской области вооруженный пистолетом мужчина ограбил офис микрофинансовой организации. Злоумышленника задержали, на него завели уголовное дело по статье о разбое и отправили под домашний арест.

31 июля Мосгорсуд приговорил к 21 году лишения свободы 46-летнего Дмитрия Перевозчикова, убившего сотрудницу одного из столичных офисов микрозаймов. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.