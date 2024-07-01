Оглашен приговор зарезавшему обоих родителей москвичу В Москве убийцу родителей приговорили к 16 годам лишения свободы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Убивший обоих родителей 56-летний мужчина в Москве осужден на 16 лет лишения свободы, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по столице. Приговор за двойное убийство на юго-западе Москвы вынес Московский городской суд.

Находясь в квартире жилого дома, расположенного на Ленинском проспекте в городе Москве, в ходе ссоры на почве личных неприязненных отношений нанес не менее 26 ударов ножом в область шеи, лица и грудной клетки своей матери. После этого он нанес не менее восьми ударов ножом в область шеи и грудной клетки своего отца, — говорится в сообщении СК.

Потерпевшие от полученных повреждений скончались на месте. После обвиняемый замыл следы крови с обуви и выкинул орудие преступления в Московской области. Однако избежать ответственности он не смог. Он признан виновным в убийстве двух человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее в Москве к пожизненному сроку приговорили 60-летнего мужчину, который устроил пожар в столичном общежитии. Мужчина был пьян, и его раздражал шум в соседней комнате. Из-за этого он поджег мешок с одеждой в помещении, вследствие чего в огне сгорели семь человек, включая ребенка.