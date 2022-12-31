Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь Метеоролог Шувалов предупредил жителей Москвы о сырой и слякотной погоде в новогоднюю ночь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве в новогоднюю ночь будет сыро и слякотно, рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в разговоре с NEWS.ru. По его словам, с 31 декабря на 1 января ожидаются кратковременные дожди.

Столичная погода в новогоднюю ночь будет, как говорится, «очень не очень», а точнее, будет очень сыро и слякотно, с переменными дождями. Поэтому при планировании прогулок подбирайте непромокаемую одежду и обувь, — заявил Шувалов

По словам метеоролога, температура воздуха составит 1–3 градуса тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и Санкт-Петербурге будет рекордно теплое 1 января. По его словам, температура воздуха поднимется до 3–5 градусов тепла.

Кроме того, Вильфанд заявил, что в новогоднюю ночь на 80% территории России погода будет в пределах климатической нормы. В Москве и Санкт-Петербурге возможна оттепель, отметил он. Ученый подчеркнул, что погода на 1 января суровее обычного ожидается только в Красноярском крае, Тюменской, Омской и Новосибирской областях, где температура будет ниже нормы на 4–10 градусов.