Обвиняемый в хищении площадей ТЦ «Галерея Водолей» на 2 млрд ушел на СВО Обвиняемый в хищении площадей ТЦ «Галерея Водолей» Скрыпник ушел на СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Адвокат Константин Скрыпник, который обвиняется в попытке хищения площадей торгового центра «Галерея Водолей» на юге Москвы, заключил контракт с Минобороны и отправился в зону специальной военной операции, сообщили ТАСС в Симоновском суде Москвы. Уточняется, что стоимость участков к началу следствия составляла 2 млрд рублей.

Рассмотрение уголовного дела Скрыпника приостановлено в связи с заключением им контракта с Минобороны и убытием к месту службы, — отметили в суде.

Подсудимый обвинялся по двум эпизодам покушения на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, адвокат и его пособники подделали документы, по которым он в 2014 году якобы купил часть ТЦ. Некоторое время мужчина находился под арестом. При этом Симоновский суд Москвы в ноябре приостановил уголовное дело Скрыпника.

Ранее суд арестовал начальника управления по ЦФО Военно-строительной компании Матвея Иванова. Его обвиняют в получении взятки и мошенничестве. Под стражей Иванов пробудет один месяц и 17 дней. Отмечается, что фигурант работал начальником строительного управления.

Тем временем занимавшего должность главного редактора Playboy в России с 2007 по 2009 год Владимира Ляпорова обвинили в хищении свыше 50 млн рублей. Он является фигурантом дела об особо крупном мошенничестве. Максимальная санкция по статье подразумевает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.