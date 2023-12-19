Несколько станций метро закроют в Москве Участок Калужско-Рижской линии метро в Москве закроют с 3 по 8 января

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

В Москве в праздничные дни закроют участок Калужско-Рижской линии метро, сообщила пресс-служба мэрии. Пассажирам рекомендовали заранее выбирать альтернативные маршруты.

Участок между станциями «Новые Черемушки» и «Октябрьская» Калужско-Рижской линии метро закроют с 3 по 8 января 2024 года. ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» в эти дни будет прокладывать новую теплосеть, которая пройдет в том числе и рядом с метро, — сообщили в мэрии.

Вдоль закрытого участка запустят компенсационные автобусы. Пассажиры смогут зайти в метро без оплаты. В качестве альтернативы на время работ будут доступны маршруты через Большую кольцевую линию с пересадками на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие ветки.

Кроме того, можно проехать по Московскому центральному кольцу или серой ветке с пересадкой через Бутовскую линию метро. Вместе с тем продолжат работу регулярные маршруты наземного транспорта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал главным преимуществом столичных вокзалов комфортную и быструю пересадку на другие виды транспорта. Градоначальник отметил, что для удобства пассажиров предусмотрены теплые переходы под навесами, которые защищают от снега и дождя.