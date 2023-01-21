«Необходимость существует давно»: полковник ПВО о размещении ЗРК в Москве Полковник ПВО Соловьев: необходимость размещения ЗРК на крышах домов в Москве существует давно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Идея о размещении систем противовоздушной обороны на крышах домов в Москве появилась еще в 2008 году, заявил в беседе с «МК» экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковник в запасе Сергей Хатылев. По его словам, тогда на это не хватало денег. Он подчеркнул, что сейчас появилась острая необходимость в размещении ПВО, поэтому средства и нашлись, однако потребность существовала давно. Минобороны пока не комментировало информацию о размещении ЗРК в Москве.

Эту программу мы хотели принять еще в 2008 году. <...> Мы тогда предложили расположить комплексы «Панцирь», ряд других систем и радиолокационных станций на крышах высотных домов в Москве. <...> Ответ был один: на это нет денег. <...> Они нашлись, когда в этом появилась необходимость. Хотя, честно говоря, такая необходимость существует уже давно. Так что, это абсолютно верное и давно назревшее решение, — сказал Хатылев.

По его мнению, удары по Москве могут устроить диверсанты, находящиеся в черте города. Именно поэтому размещение ЗРК на крышах домов необходимо, уверен полковник. Он призвал граждан быть бдительными и отслеживать квадрокоптеры в столице.

Москвичам сейчас стоит проявлять бдительность. Такую бдительность проявляют и военные, устанавливая комплексы ПВО внутри Москвы на крышах домов для борьбы с беспилотниками, способными летать на малых и предельно малых высотах. Борьба с ними – общее дело, — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о размещении зенитно-ракетного комплекса на крыше здания Минобороны и подчеркнул, что за всей информацией следует обращаться в военное ведомство.

В свою очередь военкор Александр Коц высказал мнение, что возможная установка систем ПВО на крышах в Москве является «положительным сигналом». Он указал, что власти «осознают все риски» и готовятся к ним заранее.