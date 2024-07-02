«Неистово наяривал»: в Химках рукоблуда засняли у собачьей парикмахерской В Химках мужчина самоудовлетворялся у окон груминг-салона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Химках сотрудница груминг-салона засняла на камеру мужчину, который самоудовлетворялся перед окнами заведения, сообщает Telegram-канал «Типичные Химки». Мужчина даже попался войти в сам салон. Когда рукоблуд заметил на себе внимание объектива смартфона, он поспешил ретироваться с места надругательства на самокате.

Мужик подошел к окну груминг-салона и внезапно начал неистово наяривать. Я как увидела, начала снимать, пусть город знает своих «героев»! Затем окно зашторила и побежала дверь закрывать, т.к. он уже пытался войти в помещение, чтобы все получше увидели, как он наяривает. Когда начала звонить в полицию, прыгнул на самокат и уехал, — рассказала сотрудница бьюти-салона для животных.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Люберцах ищут человека, который насилует котят и выкидывает их полуживых на улицы города. Одно из животных волонтеры подобрали на улице Южной 25 июля. Котенка доставили в ветклинику. В его организме обнаружили жидкость, похожую на человеческий эякулят. В клинике подтвердили, что этот случай живодерства в их районе не первый. Недавно им пришлось усыпить котенка, который подвергся не менее жестоким издевательствам.