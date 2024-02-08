Названа причина массовой драки на складе Wildberries в Подмосковье Baza: драка на складе Wildberries началась c потасовки из-за штрих-кода

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Драка на складе Wildberries в подмосковной Электростали началась с потасовки между рабочим и бригадиром, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, конфликт разгорелся из-за неправильно наклеенного штрих-кода.

Baza со ссылкой на очевидцев сообщила, что массовая драка разгорелась в результате потасовки между рабочим и бригадиром. Утверждается, что первый неправильно клеил штрих-коды, за что получил от второго грубое замечание. После этого между работниками склада началась драка, к которой присоединились еще более сотни человек.

В пресс-службе маркетплейса ранее сообщили NEWS.ru, что конфликт произошел между занятым на складе и сотрудником ГБР, полиция задержала 10 человек. Там отметили, что пострадавших нет, будет проведено внутреннее расследование, на данный момент склад работает штатно.

В ноябре на этом же складе полиция проводила проверку документов у сотрудников. По неофициальной информации, правоохранители искали нелегальных мигрантов, а также тех, кто недавно получил российское гражданство. Очевидцы рассказывали, что нескольким задержанным вручили повестки в военкомат.

До этого сообщалось о массовой драке на складе Wildberries в подмосковном Коледино. Потасовка началась из-за гофры с товарами. Пострадал один человек. В Сети появлялись сообщения о его смерти, но в компании их опровергли.