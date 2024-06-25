На юго-востоке Москвы эвакуировали ТЦ «Мозаика»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посетителей ТЦ «Мозаика» в Москве эвакуировали, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Сотрудников торгового центра также вывели из здания, подходы к ТЦ оцепили лентой. Сейчас здание проверяют кинологи с собаками. Официальных комментариев о произошедшем не поступало.

Ранее в центре Москвы из-за пожара эвакуировали фитнес-центр в Шмитовском проезде. После того как в здании началось задымление, людей вывели. По предварительным данным, пострадавших нет.

Очевидцы утверждают, что эпицентр пожара находился в раздевалке. К настоящему времени пожар потушен. На видео с места происшествия можно увидеть клубы черного дыма, которые вырываются из входа здания.

До этого пожар произошел в здании научно-исследовательского института «Платан» во Фрязино. Площадь составила пять тысяч квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий уровень сложности. На момент ЧП внутри здания находились девять человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что из горящего помещения спасли одного человека, он отравился дымом и находится в реанимации.