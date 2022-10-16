На юге Москвы начался пожар у торгового центра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На юге Москвы начался пожар у торгового центра РИО у станции МЦК «Крымская», передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Источник воспламенения пока неизвестен.

16 октября в Москве на 27-м км МКАД между Каширским шоссе и Липецкой улицей загорелся автомобиль. Водителю пришлось воспользоваться огнетушителем. Также ему на помощь пришли несколько других проезжающих мимо людей.

Ранее в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) Москвы загорелся автосервис и припаркованный рядом с ним бензовоз. Как уточнили в столичной прокуратуре, в результате инцидента пострадали два человека. Оба мужчины в тяжелом состоянии были госпитализированы. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров, движение по улице Адмирала Корнилова пришлось перекрыть.