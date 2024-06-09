На Новой Башиловке в Москве загорелся автокран

Фото: NEWS.ru

На улице Новая Башиловка загорелась машина с краном, сообщает с места происшествия корреспондент NEWS.ru. Судя по кадрам с места событий, пламя уничтожило машину полностью. Обстоятельства и информация о пострадавших уточняются.

Поступило сообщение о возгорании на Третьем транспортном кольце на Новой Башиловке, дом 14. Загорелся автокран. Пожарные работают на месте, все подробности выясняются. По предварительным данным, пострадавших нет, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС России.

Как рассказал очевидец Telegram-каналу Readovka, кран сгорел практически за пять минут, а до этого двигался по дороге. Пламя уже расплавило провода, на месте работают пожарные и скорая помощь. Сильный пожар и густой черный дым видны за сотни метров.

Из-за горящего автокрана движение на ТТК в районе ЧП частично перекрыто. Затруднен проезд на внешней стороне ТТК в районе улицы Новая Башиловка. Водителям рекомендуют выбирать альтернативный маршрут.

Впоследствии в МЧС уточнили, что пожар был ликвидирован, сведений о пострадавщих не поступало. Площадь пожара составила 14 кв. м.

В 20:58 09.06.2024 года в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Новая Башиловка, д. 14. <...> На проезжей части происходило возгорание грузового автомобиля (подъёмного механизма) на площади 14 кв. м. Принятыми мерами в 21:33 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало, — сообщили NEWS.ru в МЧС.

Ранее после удара молнии загорелась крыша здания «Детского посольства» на проспекте Мира в районе ВДНХ в Москве, были эвакуированы 19 несовершеннолетних. По информации Telegram-канала Readovka, всего из «Детского посольства» эвакуировали 200 человек. Жители Останкинского района сообщали, что над горящим зданием поднялся столб дыма. Канал также опубликовал кадры, снятые очевидцами. На них сквозь листву можно заметить бушующее пламя и дым.