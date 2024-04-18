Стало известно, что соседи ранее уже жаловались на убийцу с парковки

Фото: t.me/moscowproc

Telegram-канал SHOT опубликовал видео очевидца, на котором запечатлен недобросовестный водитель, ранее уже досаждавший соседям своей манерой парковаться. Предположительно, именно он подозревается в убийстве вечером 17 апреля мужчины за замечание о парковке у подъезда этого дома.

На видео водитель реагирует на возмущения гражданина молчанием. Кадры были сняты за несколько часов до того, как подозреваемый зарезал владельца мотоцикла, который мешал ему выехать с пешеходной зоны.

По данным SHOT, на самой машине, которой управляет подозреваемый, числится более ста штрафов, из неоплаченных — за парковку в неположенном месте.

Уточняется, что убитый в тот день приехал к подъезду своей невесты. После конфликта с мужчиной он попытался вызвать на место ГИБДД, из-за чего получил удар ножом.

Ранее сообщалось, что 22-летний подозреваемый приехал в Москву из Азербайджана. Здесь живут его отец и брат. Следственный комитет подтверждает, что правоохранители установили личность подозреваемого. Сейчас его ищут.