На могиле Владлена Татарского нашли беспилотник Baza: на могиле Владлена Татарского в Москве нашли беспилотник

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что на Троекуровском кладбище в Москве на могиле военкора Владлена Татарского нашли беспилотник. По информации канала, на других участках вблизи захоронения военкора никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

По данным Baza, квадрокоптер был обнаружен охранником Троекуровского кладбища во время ночного обхода 5 августа. Он сразу же вызвал полицию. По мнению авторов сообщения, дрон на могиле Татарского могли оставить его поклонники, поскольку сам военкор при жизни любил работать с беспилотниками.

Ранее Следственный комитет России выдвинул окончательные обвинения Дарье Треповой по делу о гибели Владлена Татарского. Следователи собрали доказательства и установили, что именно Трепова являлась исполнительницей теракта в петербургском кафе. Потерпевшими были признаны 85 человек.

Татарский погиб 2 апреля при взрыве в одном из кафе в Санкт-Петербурге. Следственный комитет признал убийство террористическим актом. В ходе первого допроса Трепова призналась, что она передала журналисту статуэтку со взрывчатым веществом. При этом она не стала отвечать на вопрос о том, от кого получила предмет.