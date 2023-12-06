На Арбат вернули скульптуру «Принцесса Турандот» после реставрации

Фото: Агентство «Москва»

Поврежденную скульптуру «Принцесса Турандот» в Москве вернули на место перед театром имени Е. Б. Вахтангова на Арбате, говорится в сообщении мэрии. Отмечается, что реставраторы досрочно восстановили композицию, которую в сентябре этого года дважды повреждали вандалы. Ранее считалось, что на это уйдет до полугода.

Образ Турандот остается общепринятым символом театра имени Е. Б. Вахтангова, именно этот спектакль стал последней прижизненной постановкой Евгения Вахтангова. Принцесса же настолько прижилась на Арбате, что стала одним из его главных символов. <...>Реставраторы справились быстро, и принцесса вернулась на место не спустя полгода, как планировалось, а всего через три месяца после ее повреждения вандалами, — заявил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Вечером 9 сентября на скульптуру забрался мужчина, который попытался встать на голову статуи, но не удержался и рухнул вниз, в результате часть статуи оказалась отколота. СМИ писали, что после падения в фонтан дебошира госпитализировали с переломами.

23 сентября мужчина в солнцезащитных очках в третьем часу ночи запрыгнул на фонтан-памятник, после чего упал с высоты, отломив часть конструкции, это попало на видео. За всем происходящим наблюдали приятели злоумышленника, вместе с которыми он поспешил скрыться с места инцидента.