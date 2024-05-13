Мужчина в метро нокаутировал пассажира В московском метро мужчина избил пассажира

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном метро мужчина избил пассажира метрополитена после перепалки, передает прокуратура Москвы. Инцидент произошел во время движения поезда от станции «Петровский парк» к станции «ЦСКА». В ближайшее время личность нападавшего будет установлена. На кадрах видно, что пострадавший в нокауте, он несколько секунд лежит неподвижно.

В ходе конфликта злоумышленник, действуя из хулиганских побуждений, повалил 38-летнего мужчину на пол и нанес несколько ударов кулаком в область лица. Здоровью пострадавшего причинен легкий вред, — сообщили в прокуратуре.

Ранее мужчина украл телефон у пассажирки Московского метрополитена на станции «Каховская» Большой кольцевой линии, но полицейские задержали его спустя час на «Киевской». Момент кражи попал на видео.

В апреле в Москве на станции метро «Шаболовская» подрались безбилетник и мужчина, который преградил ему путь у турникета. Пассажир, оплативший проезд, заблокировал проход, чтобы «заяц» не смог пройти за ним, за что получил толчок от нарушителя. Следом между мужчинами завязалась драка, которую вынуждена была разнимать сотрудница метрополитена. Безбилетника будут судить по статье о побоях из хулиганских побуждений. Вину он полностью признал. Его привлечение к уголовной ответственности взято под контроль в прокуратуре Московского метрополитена.