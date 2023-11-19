Мужчина рискнул жизнью и спас собаку в Красногорске Мужчина спас упавшую под лед собаку в подмосковном Красногорске

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Мужчина спас провалившуюся под лед собаку в Красногорске, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел в бухте Живописная близ ЖК на Мякининском шоссе, уточняет канал.

Очевидцы утверждают, что в районе 12:00 возле бухты прогуливалась семья, дети бросали снежки на лед, за которыми побежала собака и упала в воду. На кадрах видно, как мужчина, не снимая верхней одежды, заходит в водоем и начинает плыть по направлению к четвероногому. Приблизившись к собаке, мужчина взял ее в руки и направился в сторону берега. Выйдя на берег очевидцы накинули на него куртку, после чего они вместе с собакой ушли.

Собака была что-то типа чихуа-хуа, — рассказал каналу очевидец.

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