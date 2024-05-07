Мужчина перепутал насморк с вытекающей спинномозговой жидкостью В Подмосковье прооперировали пациента с вытекающей жидкостью из головного мозга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Московской области обратился в Жуковскую больницу с жалобами на насморк при наклоне головы, который оказался спинномозговой жидкостью, вытекающей из головного мозга, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона. У мужчины обнаружили дефект основания черепа и твердой мозговой оболочки, его прооперировали.

При помощи эндоскопа через полость носа хирурги-оториноларингологи провели пластику основания черепа и твердой мозговой оболочки. Для закрытия дефекта были использованы жировая ткань и фасция — соединительнотканная оболочка — бедренной мышцы пациента, — сказал врач-оториноларинголог Аветис Мартиросов.

В министерстве отметили, что несколько месяцев назад 35-летний мужчина упал с шестиметровой высоты. В результате он получил черепно-мозговую травму. При этом подтекание спинномозговой жидкости грозило мужчине менингитом, а также развитием инфекции в головном и спинном мозге. Его уже выписали на амбулаторное лечение.

Ранее в Москве 74-летней женщине удалили огромную опухоль, занимавшую всю брюшную полость. Вес новообразования составил 17,5 килограмма. По словам онколога Алексея Дзасохова, из-за опухоли москвичка не могла передвигаться, принимать пищу и дышать, ее доставили в больницу на скорой в крайне тяжелом состоянии.