Москву накрыло черным дымом из-за сильного пожара на стройке Readovka: в Москве рядом с ЖК «Сиреневый парк» загорелась стройка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На востоке Москвы рядом с ЖК «Сиреневый парк» загорелась стройка, сообщает Telegram-канал Readovka. На опубликованных им кадрах заметно, что клубы густого черного дыма накрывают столичные улицы.

Как пишет канал, едкий дым также заметен у метро «Бульвар Рокоссовского». Предположительно, говорится в публикации, пожар возник на территории будущего жилого комплекса. По данным Readovka, масштаб возгорания колоссальный, на месте происшествия уже работают сотрудники МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

Пресс-служба МЧС по Москве сообщила NEWS.ru, что пожар охватил неэксплуатируемое строение напротив здания по адресу первый Иртышский проезд, дом 1, строение 18. Причины произошедшего устанавливаются.

Очевидцы происшествия в беседе с NEWS.ru рассказали, что огонь распространяется очень быстро. Собеседники отметили, что не сразу осознали происходящее, а только когда повалили огромные клубы дыма.

Ужасно воняет дышать нечем! Присутствует дым, горит мусор, подожгли не русские, — сказал свидетель.

Ранее крупный пожар произошел на машиностроительном заводе «Эникмаш-В» в Воронеже. Площадь возгорания достигала порядка 500 квадратных метров. В результате происшествия три человека погибли, еще двое пострадали. Причины возгорания не озвучивались.