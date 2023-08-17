Москвичка три года прожила с африканцем и теперь может сесть на семь лет Россиянку заподозрили в организации незаконной миграции из-за брака с камерунцем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянка вышла замуж за парня из Камеруна и попала под уголовную статью об организации незаконной миграции, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, 26-летней москвичке может грозить до семи лет тюрьмы.

Владислава и камерунец Фру Теренс решили узаконить отношения летом 2020 года, для этого они отправилась в ЗАГС. Но спустя три года семейной жизни на женщину завели уголовное дело.

Правоохранители усомнились в прочности отношений молодоженов, предположив, что Владислава и Фру женились не по любви, а для помощи камерунцу в получении разрешения для жизни в России. Теперь Владиславе нужно доказать, что их брак с африканцем не фиктивный.

Ранее жительница Тюмени вышла замуж за мигранта, заключив с ним фиктивный брак, чтобы он получил разрешение на временное проживание в России. За это фиктивный муж пообещал подельнице сделать ремонт и помогать деньгами. Правоохранители посчитали отношения женщины с иностранцем сомнительными, добившись в суде признания брака недействительным.

Фиктивный брак на россиянах является популярным среди иностранцев способом решения миграционных проблем, однако это влечет за собой ряд правовых обязательств, предупреждал адвокат Валерий Чесных. Проблемы могут возникнуть в том числе в случае смерти одного из фиктивных супругов.