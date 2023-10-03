Москвичка с подозрением на перелом черепа набросилась с кулаками на врача

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Москвы попала в городскую больницу в Свиблово с травмой головы и там поругалась с рентгенологом, пишет Telegram-канал SHOT. В итоге после потасовки медицинская помощь потребовалась врачу.

Женщина была госпитализирована из-за подозрения на перелом черепа. Чтобы удостовериться в диагнозе, ее направили в кабинет рентгенологии сделать снимок. Пациентка начала вести себя агрессивно, накричала на 27-летнего доктора и набросилась на него с кулаками.

Молодой специалист получил множественные ушибы, и ему самому пришлось обратиться за помощью коллег. В итоге и пациентка, и врач отделались ушибами мягких тканей головы, переломов удалось избежать.

Ранее в Красноярске нападению подверглась медсестра. Женщина приехала по вызову на дом к местной жительнице, чтобы взять анализ для ПЦР-теста. Проживающая в той же квартире другая женщина потребовала, чтобы мазок был взят и у нее. Но медик отказалась и получила телесные повреждения. МВД проводит проверку.

Еще одна драма развернулась в Подмосковье. Родственники умершего после операции пациента приехали в Балашихинскую областную больницу и избили врачей. По мнению нападавших, ответственность за смерть их близкого несут лечащие доктора.

Пострадавшие медики написали заявление в полицию, одного из нападавших задержали. Правоохранители проводят проверку всех обстоятельств инцидента.