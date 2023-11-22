Москвичей предупредили о затяжном снегопаде Синоптик Тишковец заявил, что Москву в четверг накроет затяжной снегопад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москву на сутки придет затяжной снегопад, заявил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, осадки ожидаются в четверг, 23 ноября, во второй половине дня.

В четверг после 15 часов теплый фронт даст старт обложным снегопадам на сутки. В результате чего сформируется снежный покров в два-три сантиметра, в пятницу до восьми сантиметров, в выходные 8–10 сантиметров, — сообщил Тишковец.

Как добавил синоптик, в начале следующей недели столицу также накроют обильные снегопады, высока вероятность ледяного дождя. Он отметил, что в связи с выходом южного циклона высота снежного покрова составит 10–15 сантиметров.

Ранее специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в преддверии Нового года в Москве может устояться холодная и снежная погода. Синоптик подчеркнул, что более точный прогноз следует ждать ближе к праздникам, однако снегопады в декабре не станут редкостью. Температура воздуха в столице в новогоднюю ночь, как добавил Ильин, может составить от двух до семи градусов мороза.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что зима в России в целом не будет холодной. В частности, температура воздуха на европейской части страны ожидается около или выше нормы. Ноябрь и декабрь, по словам синоптика, станут рекордно жаркими.