Москвичей предупредили о мощных осадках в выходные Тишковец: с 6 по 8 октября в Москве выпадет половина месячной нормы осадков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период с 6 по 8 октября в Москве выпадет около половины месячной нормы осадков, сообщил в Telegram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, также в ночь с 7 на 8 октября сильно снизится атмосферное давление, в результате чего метеозависимые люди почувствуют дискомфорт.

Атмосферное давление в ночь с 7 на 8 октября понизится до аномальных 720 мм ртутного столба, что на 25 единиц ниже положенного и самым негативным образом скажется на самочувствии и здоровье метеозависимых людей, которые как бы поднимутся на высоту московских небоскребов. За предстоящие трое суток в Москве выпадет до 38 мм осадков или около половины всей месячной нормы (54%), — сказал Тишковец.

Он отметил, что утром 8 октября ливни в столичном регионе могут перейти в интенсивные заряды мокрого снега, появится метель. Прогнозист подчеркнул, что температура воздуха будет колебаться от нуля до плюс трех градусов, однако из-за «балтийского синдрома» погода будет ощущаться на минус два — минус четыре.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов предупредил жителей Москвы о надвигающемся мокром снеге с дождем. По словам эксперта, ухудшение погодных условий начнется 6 октября и продлится все выходные.