Москвичам рассказали, когда ждать «хорошего снегопада» Климатолог Кислов: «хороший снегопад» придет в Москву 20 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

20 ноября в Москве начнется сильный снегопад, после которого уже образуется постоянный снежный покров, сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ профессор Александр Кислов. По его словам, южный циклон частично «зацепит» столичный регион, что спровоцирует осадки.

Может быть, даже в ближайший понедельник будет хороший снегопад, а поскольку температура отрицательная, то, значит, он и ляжет. Это вполне реально: выходит южный циклон, этот южный циклон обычно несет теплый воздух сравнительно водяного пара, выпадет он в виде снега, Москву немножко зацепит. 20 ноября в Москве и восточнее мы вполне можем снегопад увидеть, — рассказал климатолог.

Похожий прогноз составил и руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Он полагает, что со следующей недели в Москве температура воздуха опустится на пять градусов ниже нормы, при этом давление, наоборот, повысится, ветер будет слабым. Также синоптик сообщил, что во Владимирской, Рязанской и Нижегородской областях ожидаются снегопады. Осадки прогнозируются и в Республике Татарстан и в восточных районах Подмосковья.