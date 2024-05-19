Москвичам рассказали, когда в столицу придет метеорологическое лето Синоптик Тишковец: метеорологическое лето придет в Москву в следующие выходные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Метеорологическое лето придет в Москву в следующие выходные, рассказал РИА Новости ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, жителей столицы ожидает температура до плюс 27 градусов. Согласно многолетним наблюдениям, лето начинает радовать москвичей уже с 26 мая, добавил метеоролог.

На фоне повышенного атмосферного давления и солнечной погоды в субботу минимальная температура воздуха в столичном регионе составит плюс 7–12, днем — плюс 20–25, а в воскресенье в сумерках уже не ниже плюс 10–15, после полудня — плюс 22–27, то есть среднесуточная температура станет устойчиво выше плюс 15. А значит, так называемое метеорологическое лето пожалует к нам в финальные выходные весны, — рассказал Тишковец.

Температура воды в реках и озерах повысится до 13–14 градусов. Открытия купального сезона следует ожидать не раньше второй декады июня, добавил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что на следующей неделе жителей Москвы ожидают кратковременные дожди из-за чередования антициклонов. Шувалов добавил, что до конца этого месяца атмосферное давление в Москве будет высоким, ожидается солнечная погода.