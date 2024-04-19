Москвичам рассказали, какую погоду ждать в выходные Синоптик Позднякова: погода в Москве придет в норму к выходным

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ненастье, нагрянувшее на Москву, продлится сутки, рассказала в беседе с NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, уже в субботу и воскресенье осадков не ожидается, а ветер начнет стихать.

Можем ожидать и порывистый ветер, и грозу, и дождь. Со второй половины дня в пятницу дожди пойдут на убыль, но начнется сильный ветер, который будет достигать 15-20 метров в секунду. Такого ветра могут не выдержать деревья. Дневная температура в пятницу составить 11-13 градусов, а в субботу и в воскресенье ночью осадков не будет, дневная температура останется на уровне 11-13 градусов, ветер начнет стихать, — рассказала Позднякова.

Синоптик добавила, что в выходные сложатся все условия для поездки на дачу. По ее словам, можно будет как просто отдохнуть, так и заняться рассадой.

Ранее Позднякова предупредила, что на Москву обрушится циклон «Гори». По ее словам, он движется со Средиземного моря, а значит стоит ждать целый спектр неблагоприятных условий, За сутки в столице выпадет от 50% до 70% месячной нормы осадков. Максимум по показателям стоит ожидать на западе Подмосковья, уточнила специалист.